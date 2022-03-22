Söke'de yol kenarında duran araca çarptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Söke ilçesinde Milas karayolu üzerinde meydana gelen kazada bir araç, yol kenarında durmakta olan diğer araca çarptı. İki otomobilde ciddi hasar oluşurken iki kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; "Söke’den Milas istikametine gitmekte olan sürücü Serkan Y. (28) idaresindeki 09 AGP 044 plakalı hususi kamyonet, bankette beklemekte olan sürücü Hüseyin E. (41) idaresindeki 34 RA 9378 plakalı ticari kamyonete arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.