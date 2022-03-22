Aşı yapan veterinere boğa saldırısı

Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Sultanhisar ilçesinde, şap ve LSD aşısı yapmak isteyen veteriner Ali Sarı (45), boğanın saldırısına uğrarken, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sultanhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü´nde görevli veteriner hekim Ali Sarı, hayvan çiftliğinde boğaya şap ve LSD aşısı yapmak isterken, boğanın saldırısına uğradı. Aşılama sırasında yüzüne ve vücuduna darbe alan Sarı yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, tedavisinin ardından taburcu edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK
2022-03-22 20:51:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.