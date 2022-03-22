Aydın’da 24 saatte 16 aranan şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’da suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ederken son 24 saatte 16 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını yürüten Aydın polisi suçlulara göz açtırmıyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri son 24 saatte çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakaladı. Aydın polisinden kaçamayan 16 kişiden 10’u tutuklandı.

Ayrıca Efeler ilçesi Efeler Mahallesi’nde yapılan çalışmada ise kasten yaralama, yağma ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan K.T. isimli şüpheli de yakalandı. Kıskıvrak yakalanan şüpheli gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.