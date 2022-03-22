Aydın'a şehit ateşi düştü; polis amcasıyla aynı kaderi paylaştı (2)

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ŞEHİT BABASI HASTANEYE KALDIRILDI, VALİ ZİYARET ETTİ

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel hareket polisi Necati Aygün´ün babası Mehmet Aygün, oğlunun şehadet haberinden bir süre sonra fenalaştı. Hazır bekletilen ambulansla Aygün, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da şehit babası Aygün´ü hastanede ziyaret ederek, taziye dileğinde bulundu.



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-03-22 21:54:42



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