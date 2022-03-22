Aydın'da 2,3 kilo uyuşturucuya 1 tutuklama

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN´da, jandarma operasyonunda 2 kilo 365 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 650 lira ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 1´i tutuklandı.

Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, evde ve otomobilde yapılan aramalarda 2 kilo 365 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 650 lira, 1 av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2´si serbest kalırken, 3´ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN

2022-03-22 22:42:40



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