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Aydın’da 12 gıda işletmesine 181 bin TL ceza uygulandı

İHA

Aydın’da 12 gıda işletmesine 181 bin TL ceza uygulandı

Aydın’da Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen gıda denetimleri kapsamında mevzuata uygun olmayan 12 gıda işletmesine 181 bin 988 TL yasal işlem uygulandı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Şubat ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir.
İlimizde toplam, 2 bin 116 adet gıda üretim yeri, 13 bin 709 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Şubat ayında gıda üretim yerlerine 172 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1339 adet olmak üzere toplam; 1511 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 19 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 12 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 181 bin 988 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Şubat ayı içerisinde 438 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 464 bin 744,00 kg kuru incir, 52 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 488 bin 783,98 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 490 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 913 bin 527,98 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Şubat ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 41 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 9 adet, üretim yerleri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 54 adet şikayet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 25 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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