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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzun zamandır peşinde olunan uyuşturucu taciri yakalandı

İHA

Uzun zamandır peşinde olunan uyuşturucu taciri yakalandı

Aydın’da narkotik ekipleri tarafından uzun zamandır takip edilen uyuşturucu taciri yapılan operasyon ile yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çalışmalarına aralıksız devam ederken uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmıyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde olduğu tespit edilen ve uzun zamandır takip edilen M.Y. isimli şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Birçok kişiye uyuşturucu sattığını tespit edilen M.Y. isimli şahıs tespit edilen ikamette yakalanırken, operasyonda evin değişik yerlerine saklanmış 30 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde ile uyuşturucu tartmada kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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