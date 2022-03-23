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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlı şehit, Necati Aygün, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Aydınlı şehit, Necati Aygün, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit olan Aydın Çineli özel harekat polisi Necati Aygün, baba ocağı Karakollar Mahallesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı cenaze töreni ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.
Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Çineli özel harekat polisi Necati Aygün için baba ocağı Karakollar Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Mehmet Aygün, eşi Gülçimen Aygün ve yakınlarına taziyede bulundu.
Öğlen namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze programına katılmak üzere uzaktan ve yakından binlerce kişi şehidin köyüne akın etti. Gece Aydın’a getirilen şehidin naaşı öğlen namazı öncesi camiye getirildi.
Öğlen namazının ardından cenaze namazı kılınarak Şehit Necati Aygün’ün naaşı dualarla toprağa verildi.
Şehit Aygün’ü son yolculuğuna uğurlamak için binlerce vatandaş köye akın ederken şehidin mesai arkadaşları da Necati Aygün’ü yalnız bırakmadı.
Cenaze töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP MKYK Üyesi Burak Pehlivan, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, daire müdürleri ve siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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