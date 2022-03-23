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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Karakaya, gazetecilere konuk oldu

İHA

Nazilli Orman İşletme Müdürü Karakaya, gazetecilere konuk oldu

Aydın Nazilli’de Orman İşletme Müdürü ve ekibi Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek ‘Orman Haftası’ ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ormanların öneminin anlatılabilmesi için basının büyük önem taşıdığını ifade eden Nazilli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya: “Kamunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev icra eden basın mensuplarımızla buluşarak hem ormanın önemini duyurmak ve sizlerden bu konuda destek almak istiyoruz” dedi.

Nazilli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) ziyaretinde ilçede görev yapan basın mensuplarının yeni ofislerinin hayırlı olmasını diledi. NGC Başkanı Ümit Özmen ve cemiyet üyesi gazetecilerin de hazır bulunduğu ziyarette orman haftası ilgili olarak bilgilendirmede de bulunan Müdür Karakaya: “Ağaç topluluklarının bulunduğu geniş alanlara orman denir. Orman bir ülkenin en önemli doğal zenginlik kaynağıdır. Evimizde kullandığımız birçok eşya, okulumuzdaki sıra, masa, pencere, kapı ağaçtan yapılmıştır. Ayrıca her gün kullandığımız kalem, defter, kitap gibi ders araçlarımız da ağaçtan elde edilir. Ormanların Başlıca Faydaları; toprak kayması, aşınması (erozyon), sel baskını gibi felaketleri önler. Orman, pek çok hayvanın yuvası ve barındığıdır. Orman, gittikçe atmosferi kirlenen dünyamızın oksijen kaynağıdır. Orman, temiz hava aldığımız, göz zevkimizi tatmin ettiğimiz alanlardır. Dünyamızda yaşam başladığından beri canlı, cansız varlıklar bir arada, iç içe yaşayarak bir denge oluşturmuşlardır. Doğal dengenin düzenli olarak sürüp gitmesinde ormanlar çok önemli bir yer tutar. Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal varlıklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmediğini gören Avrupa Tarım Federasyonu (CEA), 21 Mart gününü Kuzey yarım küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olarak kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) kanalı ile bunun bütün dünya ülkelerine tavsiye edilmesini sağlamıştır. O günden bu yana 21 Mart, “Dünya Ormancılık Günü”, 21 Mart’ı içerisine alan hafta da “Orman Haftası” olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz bu uygulamaya 1975 yılında dahil olmuştur. Birçok ülkede kutlanmakta olan Dünya Ormancılık Günü'nün başlıca amacı; ormanların korunması, geliştirilmesi ve iyi bir şekilde işletilmesinin önemi ile çok yönlü faydaların, çeşitli yayın organları aracılığı ile halka duyurulması ve bu yöndeki ilgisinin arttırılması için fidan dikim etkinlikleri başta olmak üzere ormancılığın tanıtılması için çeşitli ziyaretler yapmaktayız” dedi.
Nazilli Gazeteciler Cemiyeti başkanı Ümit Özmen’de ziyaretlerinden dolayı Müdür Karakaya ve ekibine teşekkür ederek basın mensupları olarak her zaman göreve hazır olduklarını ifade etti. Sorucevap şeklinde gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Müdür Karakaya, orman yangınlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

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