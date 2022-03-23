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Şehit Polis Aygün, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Şehit Polis Aygün, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı


Davut CAN-Burhan CEYHAN/ AYDIN ,(DHA)BİNGÖL'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün (32), memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde, son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı cenaze töreninde, Gülçimen Aygün, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diyerek eşinin ardından gözyaşı döktü.
Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, dün, saat 13.30 sıralarında, eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapılırken patlama oldu. Patlamada yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Malatya ve ardından da Bingöl'de görev yaptığı öğrenilen 6 yıllık polis Aygün'ün cenazesi, bugün memleketi Aydın'ın Çine ilçesine getirildi.
Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Aygün'ün gece Çine Devlet Hastanesi'nin morgunda bekletilen cenazesi, gündüz Karakollar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin cenazesi, evin önüne geldiğinde, eşi Gülçimen Aygün, babası Mehmet Aygün (62) ve meslektaşları ağladı. Gülçimen Aygün, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun" diyerek eşinin ardından gözyaşı döktü.
BAKAN SOYLU CENAZEYİ OMUZLADI
Burada dua okunup helallik alınmasının ardından şehit polisin cenazesi öğle Karakollar Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehidin yakınları ve Çineliler katıldı. Şehidin babası Mehmet Aygün, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Özel Harekat polisinin koluna girdiği Mehmet Aygün, oğlunun resmini öperek ağladı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından şehit polisin cenazesi, Bakan Soylu'nun da aralarında olduğu grup tarafından omuzlandı. Şehit polisin Karakollar Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazesi, toprağa verildi.
AMCASI DA ŞEHİT OLMUŞTU
Ailesinin 2 çocuğundan 1'i olan Necati Aygün'ün, kendisi gibi polis memuru olan amcası Mestan Aygün de 16 yıl önce Uşak'ta göreve giderken ekip otosunun kaza yapmasıyla şehit olmuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Çine Davut CAN-Burhan CEYHAN
2022-03-23 16:01:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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