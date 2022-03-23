Pınarbaşı Mesire Alanı, Efeler’in festivaline hazır

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe mutfağını yurt çapında tanıtmayı planladığı Efeler Gastronomi Festivali için hazırlıklar devam ediyor.



25 Mart Cuma günü saat 14.00’te yapılacak açılış töreniyle başlayıp, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek olan Efeler Gastronomi Festivali’nin yapılacağı Pınarbaşı Mesire Alanı’nda çalışmalara hız verildi. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa çalışma gerçekleştirdi.

Başkan Atay’ın Efeler’e özgü tatların ve Ege mutfağının tanıtımı için büyük önem verdiği festivalde birçok ünlü isim Efeler halkıyla buluşacak. 25 Mart Cuma günü saat 14.00’teki açılışın ardından Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın “Mitolojiden Günümüzü Zeytin Ağacı” isimli sergisi ziyarete açılacak. Aynı gün saat 15.00’te ise Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla’nın moderatörlüğünde “Batı Anadolu’da Zeytinyağı Kültürü” adlı panel düzenlenecek. Aydın Profesyonel Aşçılar Derneği saat 16.00’da Mutfak Atölyesi çalışmaları ile festivale katılanlara keyifli bir açılış gösterisi sergileyecek. Sergiler, paneller ve tadım çalışmaları ile devam edecek ikinci günde ise usta şef Hazer Amani ve Türk tiyatrosunun duayen isimleri Haldun Dormen ile Mustafa Alabora, Efelerli vatandaşlarla buluşacak. Festivalin son günü sunumlar, söyleşiler, yarışmalar ve gösteriler gün boyu tüm coşkusuyla sürecek. Kapanış ise görkemli bir konserle yapılacak. 27 Mart Pazar akşamı pop müziğin büyük ismi Gülşen sevilen şarkılarını Efelerli vatandaşlar için söyleyecek.

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