Alkolü fazla kaçırınca şömineyi değil, evi yaktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü olduğu iddia edilen turist, dubleks evin ikinci katındaki şömineyi yakmak isterken evi yaktı.



Yangın, saat 21.00 sıralarında Atatürk Bulvarı 6'ncı sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen ve alkollü olduğu iddia edilen Almanya vatandaşı ismi öğrenilemeyen bir turist, soğuk havada ısınmak için şömineyi yakmak istedi. Şömineyi yakmak isterken ahşap zeminin tutuşması ile yangın meydana geldi. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adresin tespit edilmesinin ardından, rüzgarlı havada itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.