Aydın’daki hastanede “Güvenlik Destek Hattı” kuruldu

Aydın Devlet Hastanesi’nde şiddetin önlenmesine yönelik “Güvenlik Destek Hattı” kurulara, güvenlik görevlileri bilgilendirildi.

Aydın Devlet Hastanesi’nde şiddetin önlenmesine yönelik uygulamalar kapsamında "Güvenlik Destek Hattı" kuruldu. Söz konusu hattın kurulmasıyla, şiddet olayı gerçekleşmeden güvenlik görevlilerinin önlem amaçlı olay yerine intikal etmesi, alınan önlem başarılı olamayıp yine de şiddet olayı gerçekleşmişse derhal Beyaz Kod (1111) süreci başlatılması amaçlanıyor.

“Görevliler bilgilendirildi”

Güvenlik Destek Hattı kapsamında, şiddet olaylarının bildirimi için kurulmuş olan "Güvenlik Destek Hattı" nın kullanımı ve uygulamaların düzenlenmesi için Güvenlik Görevlilerimiz ile birlikte bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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