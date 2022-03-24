Yaşlıları evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladılar

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yöneticileri 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle yaşlı hastaları evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.



Her yıl 1824 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yaşlılara Saygı Haftası' nedeniyle Aydın'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yöneticileri ve Evde Sağlık Birimi yaşlı hastaların evlerine konuk oldu. Yaşlı hastalar ile tek tek görüşen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar, Aydın Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Yelda Zafer ve Evde Sağlık Birimi ekibi yaşlıların taleplerini dinleyerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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