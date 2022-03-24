ADÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri ve personeli kan bağışında bulundu

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Yoğun katılımla gerçekleşen kampanyaya; Veteriner Fakültesi öğrencileri, idari ve akademik personeli katıldı. Gerçekleşen kan bağışından memnun kaldıklarını belirten Kızılay yetkilileri, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum başta olmak üzere kampanyaya destek veren tüm personel ve öğrencilere kan bağışı kampanyasında gösterdikleri duyarlılık adına teşekkür etti.

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