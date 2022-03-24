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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşılı Fıstık Çamı Fidan Üretimi Projesi'ne katılanlar sertifikalandırıldı

İHA

Aşılı Fıstık Çamı Fidan Üretimi Projesi'ne katılanlar sertifikalandırıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan Fıstık Çamı üretiminde aşılı fıstık çamı ile üretimin iki katına çıkartılmaması amacıyla ilk adım atıldı. Fıstık çamı üretiminin en önemli unsuru olan fıstık çamı aşılama eğitimleri tamamlanarak kursiyerlere sertifikaları verildi.

Bozdoğan Kaymakamlığı öncülüğünde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Aşılı Fıstık Çamı projesi kapsamında Meyve Ağaçlarında Aşılama Kursu Sertifika töreni düzenlendi. Düzenlenen sertifika töreninde kursiyerlere sertifikalarını, İlçe Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, İl Tarım ve Orman Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, Ziraat Odası başkanı M.Galip Özel ve protokol üyelerinin katılımıyla verildi.

Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Altun, ilçenin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan Fıstık Çamı yetiştiriciliğinde modern yöntemlerle üretime katkı sağlamak amacıyla Aşılı Fıstık Çamı Projesi kapsamında Meyve Ağaçlarında Aşılama Kursu düzenlediklerini ifade ederek; “Bu proje ile ilçemizde aşılı fıstık çamı üretimi İlçe Müdürlüğümüz kontrolü ile yaygınlaştırılarak, fıstık çamı fıstık fidanı aşılaması ve yetiştiriciliği üreticilerimize verilen eğitimler ile süreklilik sağlanacak olup proje ortağımız ile üretilen aşılı fıstık çamları ile çamı bahçeleri kurulması sağlanacaktır. Ayrıca çiftçilerimizin gelir ve refah seviyesini yükseltilmesinin yanı sıra hem ilçe hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Aşılı Fıstık Çamı gelirimizi katlayacak” dedi.

Kaymakam Mehmet Alper Başkapan ise konuşmasında Bozdoğan’ın tarımsal üretimde çok sayıda ürün ile söz sahibi olduğunu ancak bu ürünleri en iyi şekilde üreterek katma değeri artırmanın şart olduğunu ifade etti. Kaymakam Başkapan konuşmasının devamında, “İlçemizin prestij mahsullerinden olan ve olma yolunda devam eden Fıstık Çamı Aşıcılığı eğitimlerini tamamladık. Tarımsal mahsul anlamında birçok dalda il yetiştiriciliği söz konusu iken tarımsal endüstri adına da adımlarımızı atmak durumundayız. Kentleşmek, kentlerin çehre değişimi muhakkak suretle endüstri ile mümkündür. Özellikle Bozdoğanımız için özel sektörün ilk hedefi tarımsal ürünlerimiz konusunda endüstrileşmek olmalıdır. Çünkü ilçemizin çehresini değiştirecek atılımlar bence buradadır. İlçemizde yaklaşık 46 bin adet fıstık çamı ağacı bulunmaktadır. Bunların 39 bin adedini çiftçimiz işlemektedir. Önümüzdeki yılarda ise aşılı fıstık çamı sayesinde 2 ve 3 kat artırımını yapacağız. Aşılı fıstık çamı diğer çamlara göre 2025 yıl sonra değil yaklaşık 8. yılında verime girmektedir. Bu da üretimin artması demektir. Biz bu ürünlerimizi işleyerek katma değer kattığımızda gelirimizi 2 veya 3 kat daha artırmamız mümkün. Altyapıyı oluşturduğumuz bu proje ile çiftçilerimiz kendini daha da geliştirerek bu başarıyı elde edecektir. Kamunun desteği, özel sektörün de çabasıyla Bozdoğan fıstık çamı marka olma olmalıdır” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.

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