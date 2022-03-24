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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmirli öğrencilerden Aydın’a teknik gezi

İHA

İzmirli öğrencilerden Aydın’a teknik gezi

Teknik gezi kapsamında İzmir'den Aydın’a gelen öğrenciler, Bafa Gölü ve Latmos Dağları’nın doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın’da yer alan Bafa Gölü ve Latmos, görenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aydın’a gelen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) ev sahipliğinde Aydın’ın doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Tarihi 8 bin yıl öncesine dayanan kaya sığınaklarına çizilen resimleri, meandr figürleri, antik kalıntıları ile görülmesi gereken önemli yerlerden olan Latmos’u gezen İzmirli öğrenciler, unutulmaz bir gün geçirdi.

Öğretim üyeleri Doç. Dr. Deniz Gerçek ile Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Elburz ve araştırma görevlileri Hazal Ertem, Damla Erenler ve Gamzenur Aygün, beraberlerindeki 68 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. sınıf öğrencileri ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere Aydın’a geldi. Kentsel arazi kullanım çalışmalarını tamamlamak ve çeşitli kurumlardan planlama ile ilgili bilgi toplamak amacıyla gerçekleştirilen teknik gezi 5 gün sürdürülecek.

Gezinin ilk bölümünde Kuşadası’nda EKODOSD ziyaret edilerek, Bahattin Sürücü’yle birlikte incelemelerde bulunmak üzere Aşağı Büyük Menderes Havzası’nın batı bölgesine geçildi.

Gezi ile ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Büyük Menderes Nehri’nin bölge açısından önemi, Bafa Gölü ve Latmos (Beşparmak) Dağları’nın doğal ve kültürel zenginlikleri, ekolojik sorunları, geçmişten günümüze sosyal hikayeleri anlatıldı. Antik dönemde bir liman kenti olan Milet’te incelemeler yapıldı. Büyük Menderes Deltası yukarıdan izlenerek, kıyı kumullarının oluşumu, lagünlerde yapılan geleneksel balıkçılık, su kuşları için deltanın önemi, yaban hayatı, bitki çeşitliliği, denizel biyoçeşitlilik, Lade Adası’nın konumu, SökeMilasBodrum yoluna ve aynı zamanda Milli Park statüsüyle korunan deltaya olan tehditler anlatıldı. Önemli ekoturizm destinasyonu olan Eskidoğanbey gezildi. Teknik gezi ilin diğer bölgelerinde de devam edecek olup, Aydın ilinin sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikler değerlendirilmeye alınacak. Teknik gezi sonrasında Aydın ilinin kent vizyonu ve gelişim senaryoları üzerinde öğrenci projeleri hazırlanacak ve kentin geleceği ekonomik, sosyal, doğal ve mekansal yönleriyle bütüncül olarak tartışılacaktır. İYTE öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Aydın iliyle ilgili yaptıkları çalışmaların önemli yarar getireceğine inanıyor ve kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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