Pınarbaşı Efeler’in lezzet şöleni için hazır

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe mutfağını yurt çapında tanıtmayı amaçladığı Efeler Gastronomi Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı.



Muhteşem doğasıyla festivale ev sahipliği yapacak Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen son çalışmada belediye personeli tam kadro görev aldı. Ekipler, mutfak atölyesi ve yemek yarışmalarının yapılacağı alanlara stantlar kurdu, festivale katılacak vatandaşların sergi, panel, söyleşi ve dans gösterileri gibi etkinlikleri takip edebilecekleri alanlar oluşturdu. Efeler’in heyecanla beklediği festival için gözler açılış saatine çevrildi. 25 Mart Cuma günü saat 14.00’teki açılış töreniyle başlayacak festival 3 gün sürecek.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan açılış töreninin ardından etkinlik, Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın “Mitolojiden Günümüze Zeytin Ağacı” konulu sergisi, Aydın Ticaret Borsası Zeytinyağı Tadım Paneli, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Bozkurt Biçer’in konuşmacısı olduğu “Zeytinyağında Yeni Trendler” isimli söyleşi, Slow Food Kurucu Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla’nın moderatörlüğünde “Batı Anadolu'da Zeytinyağı Kültürü” konulu panel, AYPAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Cem Karaca, AYPAD Genel Sekreteri İbrahim Yüzbaşı ile “Aydın Profesyonel Aşçılar Derneği” isimli mutfak paneli, Gastroarkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri tarafından söyleşi, yemek yarışması ve DJ performansı ile devam edecek.

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