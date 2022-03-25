Didim Belediyesi ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Ekiplerin çalışmaları gerçekleştirdiği bölgelere giderek incelemelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim için, Didimliler için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.



Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen altyapı, onarım ve yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile turizm sezonu öncesinde çalışmalarını arttıran ekipler, yerli ve yabancı turistlerin gözde noktaları arasında bulunan Manastır Koyu'nda kilit parke taşı döşeme işlemine başladı. Ekipler aynı zamanda, Didim'in ana arter rotaları arasında bulunan ve binlerce yurttaşın her gün kullandığı Vatan Caddesi üzerinde kilit parke, kaldırım, otopark ve orta refüj çalışmalarında sona geldi. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu hızla bitirilen çalışmalar sebebiyle bölgede yaşayan vatandaşlar, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a ve ekiplere teşekkür etti.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların sürdürüldüğü bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Atabay, "Didimimizin dört bir yanında çalışmalarımız sürüyor. Her birimimiz gibi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de Didimliler için gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyor, kentimizi daha güzel ve yaşanılabilir bir hale getiriyor. Ekiplerimiz hizmetlerinden dolayı, Vatandaşlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

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