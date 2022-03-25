Nazilli Belediyesi muhtemel afetlere karşı teyakkuzda

Nazilli Belediyesi yetkilileri ile Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği, muhtemel afetlere ilişkin istişare toplantısı gerçekleştirdi.



Afet öncesi ve sonrası alınacak önlemlere ilişkin çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciği ile toplantı gerçekleştirdi. Güvenli şehirleşme ve kurumsal iş birliğinin ön plana çıktığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Başkanı Hasan Kuru, üyeler ve daire müdürleri katıldı.



Bu tür toplantıların şehirleşmelerin güvenli hale getirilmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kuru, “Böyle güzel bir toplantı için Nazilli Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Belediye sınırlarımız içerisindeki afetsellik, deprem durumları ve muhtemel afetlerle ilgili, öncesi ve sonrasına ilişkin belediyemizle detaylı bir görüşme yaptık. Neler yapabileceğimize ve hangi çalışmaların yapılabileceğine ilişkin kurumsal ve kamusal iş birliği ve bunların sürdürülebilirliği ile ilgili çok detaylı, tartışma özelinde çalışmalarda bulunduk. Böyle bir çalışmanın meslek odamızdan istenmiş olmasından dolayı mutluyuz. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bu örnek davranışın vatandaşlarımızın daha güvenli bir şehirleşmede yaşaması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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