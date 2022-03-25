Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu Operasyonda bir müze müdürü ile polis memurunun da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı Donatello'nun "Davut" heykelinin 18. yüzyılda yapılan bir replikası ele geçirildi

Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y ve bir polis memurunun da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Operasyonda Donatello'nun "Davut" heykelinin 18. yüzyılda yapılan bir replikası da ele geçirildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 aydır yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y ve yardımcısı E.D.’nin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Donatello’nun Davut heykelinin o dönemde yapılan replikası satışa hazırlanırken ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden F.K., M.D., H.T., E.A., M.Y., A.D., K.C., H.Ş., B.Y., H.İ.Ç., M.Ş., A.U., S.T., Ç.A., L.D., S.G., Ü.K., A.Y. ve E.D. isimli 19 şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.D. ile H.İ.Ç. ve L.D., tarihi eser kaçakçılığı ve suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.



Orijinal eserleri sahte diye kayıt altına almışlar

Rüşvet, görevi kötüye kullanma, belgede nitelikli sahtecilik, izinsiz kazı yapma ve benzeri suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının orijinal olarak ele geçirilen eserleri sahte olarak kayıt altına aldıkları ve sonrasında orijinal eserleri elden çıkardıkları öne sürüldü.

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