Germencik’te 5. Satranç Turnuvası için geri sayım başladı

Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilecek olan 5. Satranç Turnuvası için geri sayım başlarken, Belediye Başkanı Fuat Öndeş tüm vatandaşları turnuvaya davet etti.



Germencik Belediyesi ve Satranç İlçe Temsilciliği işbirliği ile 23 Nisan tarihlerinde 5. Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek. İlçe genelindeki sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşları düzenlenecek olan satranç turnuvasına davet etti.



19 Mayıs Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilecek olan turnuva 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ve 16 yaş ve altı olmak üzere toplam 3 kategoride gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmak isteyen satranç sporcuları, 1 Nisan 2022 tarihine kadar Türkiye Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilciliği’nin internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapabilirler.



Turnuva sonunda her kategoride birinci olan sporcuya 500 TL, ikinci olan sporcuya 300 TL, üçüncü olan sporcuya 200 TL para ödülü verilecektir. Ayrıca her kategoride Germencik' te ikamet eden final sırasına göre birinci sporcuya 300 TL, ikinci sporcuya 200 TL, üçüncü sporcuya 100 TL para ödülü verilecektir. Her kategoride ilk 3 sporcuya ise kupa ve ilk 10 sporcuya madalya verilecek. Ayrıca her kategoride dereceye girememiş ilk 3 kız sporcuya madalya ve Germencik' te ikamet eden 3 kız ve erkek sporcuya da madalya verilecek.



Sosyal medya üzerinde paylaşım yapan Başkan Öndeş, paylaşımında “Belediyemiz ve Germencik Satranç İlçe Temsilciliği katkılarıyla 23 Nisan 2022 tarihlerinde 19 Mayıs Gençlik Parkında gerçekleşecek olan 5. Satranç Turnuvasına tüm satrançseverleri bekliyoruz. 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ile 16 yaş ve altı olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek olan turnuva için bu kriterlere uygun satranç sporcularımız son başvuru tarihi olan 1 Nisan 2022 tarihine kadar www.aydin.tsf.org.tr adresine online başvuru yapabilirler” ifadelerine yer verdi.

