Nazilli’de yüzlerce kişi kültür ve sanat için buluşuyor

Nazilli Belediyesi 12. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali’nin 4. gününde Siyaset Bilimci Mehmet Emir Aksoy, Prof. Dr. Abdulkerim Dinç ve Yazar Alişan Kapaklıkaya sanatseverlerle buluştu.



Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali 4’üncü gününde yüzlerce sanatseveri ağırladı. Siyaset Bilimci Mehmet Emir Aksoy, Prof. Dr. Abdulkerim Dinç ve Yazar Alişan Kapaklıkaya’nın konferanslarını izlemeye gelenler salon önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye’de ekonomi ve kalkınma konularına değinen Mehmet Emir Aksoy, refah seviyesinin artırılması hususuna değindi. Tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik buhranın ancak iyi bir siyasi rejimle aşılabileceğini kaydeden Aksoy, bunun için yapılabilecekleri anlattı.



'İda’dan Kazdağı’na Bir Coğrafya Etrafında Oluşan Kültür ve Edebiyat: Kadın’ konulu konferansında Türk ve Yunan mitolojisini işleyen Prof. Dr. Abdulkerim Dinç, “Bir coğrafyayı vatan kılan sadece şehit kanı değil, o coğrafyaya ait türküler ve efsanelerdir. Türkiye'nin en önemli kültür öğelerinden birisi de Kazdağı'dır. Kazdağı çok yakınlarda hemen herkesin bildiği Edremit Körfezi'ni geçen bir yer. Dünyanın oksijeni en bol ikinci dağı olarak kabul edilen bu tabiat Homeros'un İlyada Destanı'nda geçen Bin pınarlı dağ. Ne yazık ki biz Cenabı Hak'kın bir lütuf olarak sunduğu Kazdağı'nı altın yüzünden yok ediyoruz” diye konuştu.



Eğitimci ve yazar kimliği ile tanınan Türkiye’nin sevilen ismi Alişan Kapaklıkaya, ‘Mutlu Aile Mutlu Çocuk’ konulu konferansında kendi aile hayatından kesitleri konuklarla paylaştı.



Anlattığı hikayelerle katılımcılara zaman zaman duygu dolu anlar yaşatan Kapaklıkaya, konferansının ardından kitaplarını imzaladı.

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