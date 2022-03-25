Kuşadası'ndan Davutlarspor’a moral dopingi

Kuşadası Belediyesi yöneticileri, Aydın Süper Amatör Lig 2. Grup’ta PlayOff oynamayı garantileyen Davutlarspor’un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara baklava ikram edip moral dopingi yaptı.



Aydın Süper Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Davutlarspor, ligin 15. haftasında evinde Didim Belediyespor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 10 yenerek bitime 2 hafta kala PlayOff’u garantiledi. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Davutlar Mahallesi’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Mehmet Sarıdedeoğlu, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme mücadelesi verecek olan kırmızıbeyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Kuşadası Belediyesi yöneticileri antrenmandan sonra teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyip baklava ikram ederek moral dopingi yaptı.



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Öncelikle sizlere Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını getirdim. Başkanımız hepinize PlayOff yolunda başarılar diliyor. Kuşadası’nı en iyi şekilde temsil edeceğinize eminiz. Davutlarspor, Kuşadası’nın önemli ve başarılı takımlarından bir tanesi. Göreve geldiğimizden bu yana geçen sürede Kuşadası’nı sporcu dostu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak yetki ve imkânlarımız dâhilinde kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Kuşadası Belediyesi’nin her zaman Davutlarspor’un yanında olduğunu belirten Kulüp Başkanı İsmail Enver Tütüncü de “Belediye Başkanımız Ömer Günel göreve geldikten sonra Kuşadası’ndaki spor kulüplerine verilen destek arttı. Bu bizleri çok memnun ediyor. Bu nedenle Başkanımız Sayın Ömer Günel’e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kuşadası Belediyesi yöneticilerinin ziyareti de bizleri çok memnun etti” diye konuştu.

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