Didim'de can dostlar emin ellerde

2021 yılında bin 691 sokak hayvanının kısırlaştırmasını gerçekleştiren ve alanında uzman 19 kişilik kadrosuyla 24 saat hizmet veren Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi başarılı çalışmalarını sürdürüyor.



Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın da sık sık ziyaret ederek çalışmaları incelediği, son olarak merkez bünyesinde bir mama fabrikası kurulması talimatını verdiği Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi 19 kişilik alanında uzman kadrosu ile 24 saat hizmet veriyor. 200'den fazla köpek ile 100'den fazla kedinin bakımının sürdüğü merkezde ameliyatlar da gerçekleştiriliyor. Türkiye'de birçok barınak ve hayvan bakım merkezinde bulunmayan kan sayım cihazı ve ultrason aleti ile can dostların bakımının gerçekleştirildiği merkezde son olarak kurulan yavru bakım alanı ile dünyaya gözlerini yeni açan köpeklerin daha sağlıklı yetiştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Yavru bakım alanında gerçekleştirilen çalışmalar ile yavruların arasında hastalık geçişi de engellenmiş oluyor.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile 2021 yılında gücüne güç katan merkez 1 yıl içerisinde gelen 8 bin 147 ihbara hızla cevap verdi. Ayrıca merkezde, 1 yıl içerisinde bin 279'u köpek, 416'sı kedi olmak üzere bin 691 can dostun kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi.



Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi personellerine teşekkür ederek sokak hayvanları için çalışmalarının artarak süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didimimiz hayvan dostu bir kent. Geçmişte de can dostlarımız için birçok karar aldık ve son olarak mama fabrikasının yapımına başladık. Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezimiz de gerçekten başarısı ile göz dolduran, örnek gösterilen bir yer haline geldi. Ben, burada emek veren bütün arkadaşlarımıza, hekimlerimize teşekkür ederim. Onların başarılı çalışmaları bizleri gururlandırıyor" dedi.

