Evi silah imalathanesine çevirmiş

Aydın’ın İncirliova ilçesinde silah yapımında kullanılan makineler, silah malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Silah ve Mühimmat İmal ve Ticaretine yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar çerçevesinde Akçeşme Mahallesi’nde bir şahsa yönelik adli makamlardan alınan arama kararına istinaden ikametinde arama faaliyeti yapıldı. Yapılan faaliyette bir adet silah yapımında kullanılan torna makinesi, bir adet manivela, 2 adet namlu açma makinası, iki adet 9 mm çapında namlusu açılmış kurusıkıdan çevirme tabanca, bir adet 7,65 mm tabanca mermisi yivsiz av tüfeği, 4 adet boş şarjör, bir adet tabancaya ait üst kapak, 8 adet 9 mm kurusıkı mermisi, 9 adet 12 kalibre fişek, bir adet tabanca ateşleme mekanizması, 1 adet parçalanmış av tüfeği tertibatı, 2 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca namlusu, 1 adet av tüfeği namlusu, 21 adet av tüfeği parçaları, 1 adet darbeli matkap, 1 adet bong aparatı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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