Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait bronz heykel ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçuna yönelik istihbarı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Çınarköy Mahallesi’nde 4 şahsa yönelik adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 3 şahıs gözaltına alınırken, şahıslar ile birlikte tarihi eser olduğu değerlendirilen bir adet Roma dönemine ait Bronz Erkek Heykeli ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahsın adli işlemleri devam ederken, olay ile ilgili olarak 1 şahsın ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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