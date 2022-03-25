Kuşadası'nda Roma dönemine ait bronz heykel ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz erkek heykeli ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptıklarını belirlediği 3 şüphelinin Çınarköy Mahallesi'nde bulunan adreslerine dün, eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait bronz erkek heykeli ele geçirildi. A.A., C.M. ve T.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-03-25 17:03:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.