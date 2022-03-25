Başkan Özcan Erasmus öğrencilerini makamında ağırlandı

Demirciler Ortaokulu Erasmus Projesi çerçevesinde İspanya ve Romanya’dan gelen 30 öğrenci Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Demirciler Ortaokulu Erasmus Projesi çerçevesinde Nazilli’ye gelen öğrencileri makamında ağırladı.



Çalışmalarından dolayı projeyi yazan ve yürüten İngilizce Öğretmeni Saydal Uysal ve Okul Müdürü Altan Canbiter’e teşekkür eden Başkan Özcan; “Sonuçlanmış güzel bir proje. Burada bir araya gelince daha da güzel olacak. Bu proje hem yerel hem de genel idarenin ilgilerini okullara çekiyor. Ciddi katkı ve kazanımlar sağlıyor. Öğrenciler arasında da mutlaka ciddi kazanımlar sağlayacaklardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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