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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Gastronomi Festivali başladı

İHA

Efeler Gastronomi Festivali başladı

Aydın’ın Efeler ilçesine özgü damak lezzetlerini dünya çapında tanıtmak amacıyla Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Efeler Gastronomi Festivali, düzenlenen açılış töreni ile başladı.

3 gün sürecek olan festivalde birbirinden önemli isimler tarafından söyleşi ve paneller yapılırken, yemek yarışmaları ve konserler ile misafirlerine de eğlenceli dakikalar sunacak. Çeşitli kuruluş ve gıda işletmelerinin yer aldığı festivalde mutfak atölyesi, panel ve söyleşi gibi etkinlikler gerçekleştirilirken, Efeler’in yöresel lezzetlerinin Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Bereketin ve bolluğun simgesi olan çok verimli topraklara sahibiz biz. Bu verimli topraklardan elde edilen ürünler de çok özel ürünler. Efeler ilçesindeki bu özel ürünlerin, bu güzelliklerin yalnız Türkiye’de değil, dünyaya tanıtılması için bu festivali gerçekleştirdik. Bu festival bir yemek yarışması gibi düşünülmesin. Bu festival, Efeler ilçesinin tarih boyunca yerleşmiş olan damak tadının gastronomi için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olacak. Biz bunu 2 yıl önce yapacaktık, bütün çalışmaları hazırladık ama ne yazık ki, pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bu süreç içerisinde festivalde sizlerin yapılacak olan söyleşileri, panelleri, yarışmaları izlemenizi, çok önemsiyorum. Bu ilk kez yapılıyor. Bunda elde edeceğimiz başarı, bundan sonra yapacağımız bu Gastronomi Festivali ile ilgili bizlere büyük bir ışık tutacak” dedi.

Konuşmaların ardından beraberindeki heyet ile birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Atay, Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın ‘Mitolojiden Günümüze Zeytin Ağacı’ adlı sergisini gezerek, stantlarda yer alan yöresel lezzetlerin tadına baktı. Birçok etkinliğin yer aldığı festival ‘Zeytinyağında Yeni Trendler’ konulu söyleşiyle devam ederken, ilk günde mutfak atölyesi ve yarışmalar da gerçekleşti.

Açılış törenine ünlü sinema sanatçısı Mustafa Alabora, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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