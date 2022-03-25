TARİŞ Pamuk Birliği ile Söke TARİŞ’ten birlik beraberlik mesajı

TARİŞ Pamuk Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Aydın ile yönetim kurulu üyeleri, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer’e ziyaret gerçekleştirdi.



Başkan Özer ve yönetim kurulu üyeleri Ömer Yıldız, Talip Çalık, Kooperatif Müdürü Dilek Coşkun ile Birlik Delegesi Mesut Üstbaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Birlik Başkanı Aydın ile yeni sezona dair değerlendirmeler ve ortak stratejiler üzerine istişare toplantısı da yapıldı.



Birlik beraberlik mesajları verildi

Ziyarette Birlik Başkanı Aydın’a kooperatife gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle teşekkür eden Başkan Özer, bu sezon pamuk alımı hedefleriyle birlikte pamukta sürdürebilirliğe ilişkin kooperatif olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili de bilgilendirmede bulundu. Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’nin başarılı çalışmalarının yanı sıra ortak ve üreticilere yönelik kesintisiz sağladığı destekleri nedeniyle de minnet duygularını ifade eden Birlik Başkanı Aydın, “Bölgemizdeki tüm kooperatiflerimizle birlikte ‘Güçlü ortak, güçlü kooperatif ve güçlü birlik’ sloganımızda da belirtildiği üzere el ele omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” dedi.



“Ortak stratejiler geliştirmeye hazırız"

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi olarak Birlik Başkanı Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Özer, “Bölgemizde ve Söke’mizde 73 yıldır ortak ve üreticilerimizin sigortası olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz sezon idari binamızı da Bağarası yolundaki yeni tesislerimize taşıdık. Ortaya koyduğumuz mali disiplinle birlikte ortak ve üreticilerimize bir nebze de olsa daha fazla destek sağlamak için elimizden gelen tüm imkanlarımızı her sezon seferber ediyoruz. Her yıl ortak ve üreticilerimizin kooperatifimize karşı gösterdikleri teveccüh, ovamızdaki ekim alanları daralmasına rağmen alımlarımıza da yansıyor. Üst Birliğimiz ile de önümüzdeki süreçte pamuk tarımında sürdürülebilirliğe katkı noktasında ortak stratejiler geliştirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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