İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den, pandemi ile mücadelenin gizli kahramanlarına teşekkür ziyareti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Garnizon Komutanı Asal Bölge Başkanı Personel Kıdemli Albay Hakkı Haktan Armağan ve Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin’e pandemi sürecinde sağlık ordusuna verdikleri destek ve süreç içerisinde halkın bilinçlenmesine sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu.



Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ile Aydın’ın en güvenli kentler arasında yer almasını sağlayan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri başta olmak üzere birçok kurumlarla da işbirliği yaparak tedbirlerin en üst seviyede alınmasını sağladı. Bu çerçevede çalışmaları tüm kurumlarla iş birliği yaparak başarılı bir şekilde yürüten illerin başında yer alan Aydın, yapılan bu iş birliği sayesinde başarılı bir sınav vermiş oldu. Pandemi sürecinde oldukça başarılı bir yönetim sergileyen İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, kurumlar arası iş birliği ve vatandaşın bilinçli hareket etmesi ile sıkıntılı günleri aştıklarını belirtti. Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmaların ilgili kurumlar ile sağlanan işbirliği ile başarıya ulaştığına dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise pandemi sürecinde omuz omuza çalıştıkları herkese teşekkür etti.

Pandemi sürecinde jandarma ekiplerinin de sahada fedakarca çalıştıklarına dikkat çeken Müdür Açıkgöz, Türk Ordusu’na teşekkür ederek Garnizon Komutanı Asal Bölge Başkanı Personel Kıdemli Albay Hakkı Haktan Armağan ve Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin’i makamında ziyaret etti. Çalışma arkadaşları adına jandarma ekiplerine teşekkür eden Açıkgöz; “Pandemi boyunca Aydın’ın 17 ilçesi, 671 mahallesi ve 8 bin 116 kilometre kare yüzölçümünde omuz omuza fedakarca mücadele ettiğimiz şanlı ordumuzun kahraman fertlerine şükran ve minnetlerimiz anısına ziyarette bulunduk. Tüm çalışma arkadaşlarım adına ordumuzun tüm fertlerine teşekkür ederim” dedi.

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