Kuyucak yer altı barajı ile 10 bin metreküp su depolayacak

Aydın’ın tarım ilçelerinden olan Kuyucak’ta yapılan Beşeylül Suni Besleme Projesi ile 10 bin metreküp su depolanarak, yer altı su kaynakları beslenecek.



Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da sulama sorununun çözüme kavuşturulması adına Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen yer altı barajı projeleri aralıksız devam ediyor. Bakanlık koordinesinde “Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yer Altı Barajları Eylem Planı” ile su rezervine katkıda bulunulması amacıyla 2023 yılına kadar 6 adet yer altı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilmiş olacak. Bu çerçevede Kuyucak ilçesinde yapılan Kuyucak Beşeylül Suni Besleme projesi ise yer altı su kaynaklarının beslenmesini sağlayacak. Yeraltı Barajları Eylem Planı çerçevesinde yapılan Kuyucak Beşeylül Suni Besleme projesi ile 10 bin metreküp su depolanacak.

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