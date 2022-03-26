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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP’li Torun; “Büyükşehirlerimizle gurur duyuyoruz"

İHA

CHP’li Torun; “Büyükşehirlerimizle gurur duyuyoruz"

Cumhuriyet Halk Partili’li büyükşehir belediye başkanları Aydın’da buluştu. Toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li başkanların her türlü zorluğa rağmen vatandaşların taleplerini yerine getirdiğini söyledi
Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı “Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması” Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ev sahipliğinde Aydın’da yapılıyor. Toplantının açılışında bir konuşma yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Seçim öncesi yapılan kara ve kirli propagandaya rağmen onlar tam tersine vatandaşlarımızın zor gününde yanındalar, uçukkaçık projelerle uğraşmıyorlar ve vatandaşlarımızın en önemli taleplerini yerine getiriyorlar. Yapılan bütün güven endekslerinde ve anketlerde de bizim belediyelerimiz en önde çıkıyor. Bu da biz gurur veriyor” ifadelerine kullandı.
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konuşmasında “31 Mart’ta ve 23 Haziran’da aslında çok önemli bir şey başardık. Birçok büyükşehiri, il ve ilçeyi aldık fakat demokrasinin yeri geldiğinde devletin bütün gücünü elinde bulunduran, sandıkta o gücü yenebileceğimizi ispat ettik ve şimdi önümüzde bir genel seçim süreci var. 31 Mart’taki ve 23 Haziran’daki başarımızı önümüzdeki ilk genel seçimde de ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.
Belediye başkanlarının canla başla çalıştıklarının altını çizen Torun “Onlar tam tersine vatandaşlarımızın zor gününde yanındalar, uçukkaçık projelerle uğraşmıyorlar ve vatandaşlarımızın en önemli taleplerini yerine getiriyorlar. Yapılan bütün güven endekslerinde ve anketlerde de bizim belediyelerimiz en önde çıkıyor. Bu da bize gurur veriyor. Ülkede ortaya çıkan olumsuzluğun faturası da maalesef onların sırtına yükleniyor. Ama belediye başkanlarımız asla şikayet etmeden var güçleriyle bu zor günlerde, bu dar günlerde vatandaşımızın yanında oluyorlar. 365 gün sorunlarını çözmek için mücadele ediyorlar” dedi.
Özellikle büyükşehir belediyelerinin yaşadıkları sıkıntılara dikkati çeken Torun “Onlarla gurur duyduğumuzu ve onların başarısıyla bu ülkenin geleceğinin çok daha iyi olacağını ve bu ülkenin önümüzdeki günlerde onların hizmetiyle birlikte normalleşeceğine yürekten inanıyorum. Bu toplantılar daha önce de birçok büyükşehrimizde yapıldı, oldukça da verimli geçti. Büyükşehir Belediye başkanlarımız kendi aralarında ortak akıl oluşturmak, bazı sorunların çözümlerinde bilgi alışverişinde bulunmak ve ülkemizin geleceğiyle ilgili önemli kararlı alma noktasında bir araya geliyorlar ve tartışıyorlar. Bu toplantılardan çok önemli sonuçlar çıkıyor. Biz de bu toplantılardan istifade ediyoruz ve diğer belediyelerimize taşımaya çalışıyoruz. Ev sahibimiz Özlem Çerçioğlu’na ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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