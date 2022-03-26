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Tutuklanan Müze Müdürü Yıldız: Verdiğim raporun arkasındayım

DHA

Tutuklanan Müze Müdürü Yıldız: Verdiğim raporun arkasındayım


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 11 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan ve heykeltıraş Donatello'nun 'Davut' heykeline 'sahte' raporu verdiği ortaya çıkınca tutuklanan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın, polisteki ifadesinde, "Verdiğim raporun arkasındayım" dediği öğrenildi. Öte yandan Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon kapsamında gözaltına alanıp, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 5'inin tutuklanması talebiyle mahkemeye itirazda bulundu.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 8 ay önce Kuşadası'nda sit alanlarına yakın inşaat yapmak isteyen kişilerin, Aydın Müze Müdürlüğü Koruma Kurulu'na arazide tarihi eser olup olmadığının tespiti için sondaj başvurusunda bulunduğu ancak müze müdürlüğü yetkililerince belli müteahhit ve firmalara yönlendirildikleri ihbarı yapıldı. İhbarda ayrıca Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın rüşvet aldığı da iddia edildi. Söz konusu inşaat alanlarında yapılan sondaj çalışmalarında bulunan, tarihi eser olup olmadığı, varsa üzerinin kapatılıp kapatılmadığı, çıkarıldıysa da ne yapıldığının araştırılması için harekete geçildi. Savcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.
'HEYKEL SAHTE, İADE EDİN'  
Soruşturma kapsamında, 2 Ocak'ta, Mahsun Y.'nin kullandığı araç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, klima kolisi içinde, Karaman'dan getirildiği belirlenen Donatello'nun 'Davut' isimli heykeli bulundu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla heykelle ilgili Aydın Müze Müdürlüğü'nden rapor istendiği ancak Müze Müdürlüğü Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonrası heykelin sahte olduğu ve sahibine iade edilmesi yönünde rapor hazırlandı. Müze Müdürlüğü'nden 'sahte' raporu gelmesine rağmen polis, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla heykeli bu defa incelenmek üzere Ege Üniversitesi'ne gönderdi. Üniversitede 2 farklı uzman tarafından incelenen heykelin, tarihi eser olduğu ortaya çıktı. Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın imzası bulunan Donatello'nun 'Davut' heykelinin sahte olduğuna dair rapor, soruşturma dosyasına girdi. Teknik ve fiziki takipler sonrası 21 Mart'ta harekete geçen ekipler, Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanları ile aktif görev yapan 2 polis memurunun da bulunduğu 36 kişi, gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin de arandığı bildirildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
'VERDİĞİM PARORUN ARKASINDAYIM'
Müze Müdürü Yıldız'ın eşi dahil 17 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, Müze Müdür Yardımcısı Erkan D., Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler Muhammed Dağ ve Hamdi T. ile Fahrettin K., Emrah A., Mahsun Y., Adem D., Kamil Ç., Hüseyin Ş., Bahattin Y., Halil İbrahim Çelikyön, Mevlana Ş., Aydın U., Süleyman T., Çağlar A., Levent Demirci, Salih G. ve Ünsal K. ise güvenlik önlemleriyle dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden  Donatello'nun orijinal 'Davut' heykeline 'sahte' raporu verdiği ortaya çıkan Müze Müdürü Abdülbari Yıldız'ın, polisteki ifadesinde, "Verdiğim raporun arkasındayım" dediği öğrenildi.
'2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'a muhalefet', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hakim karşısına çıkarılan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, polis memuru Muhammet Dağ ile Levent Demirci ve Halil İbrahim Çelikyön tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Muhammet Dağ'ın, Karaman'dan getirilen Donatello'nun 'Davut' heykelini Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız adına satmak için müşteri aradığını itiraf ettiği öğrenildi. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mahsun Y., Bahattin Y., Adem D., Salih G. ve Ünsal K. için itirazda bulundu.
80 BİN ESER İNCELENİYOR
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Arkeoloji Müzesi müdürümüz tutuklandı. Olayı öğrendiğimiz ilk andan itibaren öncelikle müzemizin güvenliğini alarak idari tedbirleri uyguladık. Çevre illerden müze müdürlerimizin katılımıyla 5 kişilik bir inceleme komisyonu oluşturduk. Yaklaşık 80 bin parça eseri inceliyoruz. Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığımızca biri Başmüfettiş olmak üzere, toplam 2 müfettişimiz idari soruşturmayı yürütüyor. Şu ana kadar müzemiz envanterinin incelenmesinde sorunlu hiç bir duruma rastlamadık. Yaklaşık 400 kişilik bir ekiple ve akademik bir kadroyla toplam 17 arkeolojik çalışma yürüten harika bir ekibimiz var. Çalışma sayısında Türkiye şampiyonu olmuş bir ekibiz. Müze personelimizin karıştığı, müze dışında gerçekleşen kriminal hususlarla ilgili devam eden adli süreci takip ediyoruz" dedi.
Gerekli tedbirleri aldıklarını da belirten Tuncer, "Bundan sonra da çalışmalarımıza kendimizi adayarak devam edeceğiz. Her kim olur da görevine ihanet ederse, hainlik yaparsa yanına kar kalmayacak. Suç işleyen cezasını bulacak. Bu anlamda yürütülen çalışmalarda Aydın Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimize sonsuz güveniyoruz. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tüm bağlı birimleriyle vatan ve millet aşkıyla üretmeye devam edecek" diye konuştu.
(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-03-26 13:44:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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