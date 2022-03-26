Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3

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AYDIN, (DHA) -

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Szakmary (xx), Ergül (xx), Nicoletti (xx), Güldeniz (xx), Stevenson (xx), Aslıhan (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Duygu (x), Pelin (x), Merve Nur (x), Emine (x), Ezgi (x)

VAKIFBANK: Cansu (xxx), Braga (xxx), Zehra (xxx), Haak (xxx), Tuğba (xxx), Ogbogu (xxx), Ayça (xxx), Meryem (xx), Buket (xx)

SETLER: 21-25, 16-25, 19-25

SÜRE: 76 dakika (28, 23, 25)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde lider VakıfBank, 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 16-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla VakıfBank puanını 65'e çıkarırken, Aydın temsilcisi 34 puanda kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2022-03-26 15:29:07



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