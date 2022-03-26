Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında sahasında Vakıfbank'a 30 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Vakıfbank: Buket, Cansu, Tuğba, Ayça, Kübra, Chaiaka, Melis, Gabi, Isabelle, Meryem, Michelle, Aylin, Derya, Zehra
Antrenör: Giovanni Guidetti
Setler: 2125, 1625, 1925
Süre: 76 dk. (28,23,25)
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