Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında sahasında Vakıfbank'a 30 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Vakıfbank: Buket, Cansu, Tuğba, Ayça, Kübra, Chaiaka, Melis, Gabi, Isabelle, Meryem, Michelle, Aylin, Derya, Zehra

Antrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 2125, 1625, 1925

Süre: 76 dk. (28,23,25)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.