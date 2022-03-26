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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Aydın'da buluştu (2)

DHA

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Aydın'da buluştu (2)


'GIDA KRİZİ İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMELİ'
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde Kuşadası'nda bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı basına kapalı değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından basın mensuplarıyla buluşan belediye başkanları adına ortak açıklamayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri toplantılar için bu kez efeler diyarı Aydın'da bir araya geldiklerini belirten Çerçioğlu, değerlendirme toplantısında pandemi, savaş, iklim krizi ile gıda, enerji ve petrol ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının ve tarım alanında yaşanan güncel gelişmelerin ele alındığını söyledi.
Gelecek yıllarda yaşanması beklenen gıda temini sorununun önlenmesi adına büyükşehir belediyelerinin yaptığı ve yapacağı çalışmaları masaya yatırdıklarını vurgulayan Çerçioğlu, "Geride bıraktığımız 3 yılda Büyükşehir Belediyelerimiz kırsal kalkınma alanında önemli başarılara imza atmış; kadın kooperatiflerinin ve tüm tarımsal kalkınma kooperatiflerinin desteklenmesi, sözleşmeli üreticilik, hibe destekler ve hayvancılık alanlarında üreticilerimizin yanında olmuştur. Buluşmada kırsal kalkınmadaki destekler ile bu desteklerdeki ürün ve yöntem çeşitliliğinin artırılması için yapılacak çalışmalarda kurumlarımızın birlikte hareket etme iradesi vurgulanmıştır. Gerek iklim krizi gerekse savaş nedeniyle birçok ülke ve Türkiye'miz gıda kriziyle yüzleşmektedir. 11 büyükşehir belediyesi olarak, hükümeti, ülkemizde de büyümekte olan gıda krizini çözmek üzere, belediyelerimizi de içerecek şekilde ulusal bir istişare toplantısı düzenlemeye ivedilikle davet ediyoruz" dedi.
'HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIK OLDUĞUMUZUN ALTINI ÇİZİYORUZ'
Özellikle kıyı bölgelerinde geçtiğimiz sene büyük orman yangınları yaşandığını hatırlatan Çerçioğlu, "Bu yangınlara müdahale ve koordinasyon konusunda sorumluların yeterli donanıma sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Büyükşehir belediyelerimiz, yangınlarda ve doğal afetlerde yerel yönetimlerin, vatandaşlarımızın yanında olduğunu yakından hissettirmiştir. Büyükşehir Belediyelerimizin, yaklaşan yaz ayları öncesinde orman yangını felaketlerine karşı yapacağı ortak çalışmalar değerlendirilmiş ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen Orman Bilim Kurulu'nun çalışmalarının yakından takip edileceği konusunda ortak karar alınmıştır. Bu konuda belediyelerimiz, valilikler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve ilgili kurumlarla acil bir toplantı yapılması gerektiğini belirtiyor, her türlü iş birliğine açık olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz. Buluşmada ayrıca ulaşım, eğitim, bilişim projeleri ve kadınların istihdama katılması hakkında değerlendirilmelerde bulunulmuştur. Büyükşehir Belediyelerimiz kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için uzun vadeli yatırımları, altyapı çalışmalarını, büyük ölçekli ulaşım ve çevre projelerini hayata geçirmektedir" diye konuştu.
Çerçioğlu, şöyle devam etti:
"Büyükşehir Belediyelerimiz, zorlu ekonomik koşullara ve anbean yükselen maliyetlere rağmen su, ulaşım ve ekmek fiyatları ile sosyal yardımlarda direnç noktalarını yukarıda tutmaya azami gayret gösterecektir. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir kez daha altını çiziyoruz: mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yapılan ve yapılabilecek tarife değişikliklerinin sorumlusu yerel yönetimler değil, merkezi yönetimdir. Hükümet yetkililerinin, belediyelerin kur kaynaklı zararlarını karşılaması bunun yanında artan gider kalemlerine karşı gelirlerinin de aynı ölçüde artırılacağı çalışmalar yapması gerekmektedir.
Millet İttifakı Belediyeleri olarak, önümüze çıkarılan tüm zorluklara ve malum ekonomik koşullara rağmen geleceğimiz için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz dünya tarihinde, en zorlu fırtınaların ardından dahi güneşin nasıl doğacağı konusunda deneyimli ve yol gösterici kimliğiyle bilinmektedir. Bizler de bu yol göstericiliğin ışığında, 3 yıllık görev dönemimizde olduğu gibi, özellikle mübarek ramazan ayı ve sonrasında da kimseyi ayırt etmeden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 11 büyükşehir belediye başkanı olarak milletimizin mübarek ramazan ayını şimdiden kutluyor; bolluk, bereket, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünün takipçileri olarak yakın coğrafyamızda yaşanan Ukrayna Rusya Savaşı'nın da son bulmasını yürekten temenni ediyoruz."
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ESNAF ZİYARETİ
CHP'li büyükşehir belediye başkanları ülke gündemini değerlendirdikleri toplantı sonrasında Kuşadası esnafını ziyaret etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşlik ettiği gezi programına CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı yöneticileri ile üyeleri de katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İnönü Bulvarı, Kaleiçi ve Kervansaray'ı ziyaret eden, büyükşehir belediye başkanları, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Kuşadası merkezinde bulunan taksi durağını da ziyaret eden CHP'li büyükşehir belediye başkanları esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Durakta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaşanan ekonomik krizden en fazla esnafın etkilendiğini belirtip, "Son süreçte tüm girdiler yükseldi. Hep birlikte, güç birliğiyle bu iktidarı göndereceğiz. Erdoğan sürekli bakan değiştiriyor ama değişmesi gereken iktidarın kendisi. İktidarı değiştirecek gücümüz de kaynağımız da tecrübemiz de var" dedi.Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA) DHA-Politika Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2022-03-26 19:12:03

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