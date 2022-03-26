ABGC'de 'Ulucan' güven tazeledi

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Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin (ABGC) gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda kullanılan 182 oyun 99'unu alan mevcut başkan Cem Ulucan güven tazeledi.



ABGC Olağan Genel Kurulu Efeler'deki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Seçimlerde mevcut başkan Cem Ulucan, Erman Çetin ve Arif Kunur başkanlık için yarıştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adayları konuşma yaparak meslektaşlarına hitap etti. Genel kurulda son olarak seçimlere geçildi.



99 oy aldı

182 oyun kullanıldığı seçimlerde, oyların 99'unu alan mevcut başkan Cem Ulucan güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilirken, Erman Çetin 68, Arif Kunur ise 15 oyda kaldı. Cem Ulucan başkanlığındaki ABGC'nin yönetiminde; Ali Soydemir, Bülent Eser, Emrah Dinçer, Eray Gökçe, Erdal Gündüz, Esin Özhavutçu, Hüseyin Barış Özsoy, Hüseyin Çalışkan, Melek Gürbüz ve Orhan Karagöl yer aldı.

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