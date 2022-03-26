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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir haftada 4 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İHA

Bir haftada 4 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde son bir hafta içerisinde 4 ayrı yerden hırsızlık yapan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla ilçede suç ve suçlulara geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evden kalorifer petekleri kombi ve batarya muslukları ile ilçede bulunan bir marketten yaklaşık 10 bin TL değerinde ürün çalındı. Son olarak da Yeşil ve Altıntaş Mahalleleri'nde bulunan 2 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Polis ekipleri adreslerde yaptıkları incelemelerde hırsızlık olaylarının şüphelilerinin C.G. ve U.E. olduğunu belirledi. Ekipler iki şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Akşam saatlerinde azılı hırsızların bulunduğu ikamete baskın yapan polis ekipleri 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılan C.G. ve U.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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