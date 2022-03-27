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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesinin ölümüne dayanamayan genç kız kalbine yenik düştü

İHA

Annesinin ölümüne dayanamayan genç kız kalbine yenik düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 ay önce annesini kanser sebebi ile kaybeden Binnur Geyik (18), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre genç kızın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ölüm sebebinin öğrenilmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından talihsiz genç kızın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edilirken, 2 ay önce kanser sebebiyle annesini kaybettiği öğrenilen genç kızın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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