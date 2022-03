Başkan Ertürk, şampiyon Pamukörenspor’a kupasını verdi

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup’ta şampiyon olan Kuyucak temsilcisi Pamukörenspor, şampiyonluğunu kutladı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Pamukörenspor oyuncularına madalyalarını takmasının ardından, şampiyonluk kupasını oyunculara takdim etti.



Pamukörenspor’un Play Of müsabakalarında başarılı sonuçlar elde ederek Kuyucak'ı Bölgesel Amatör Ligde temsil etmesini dileyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak Belediyesi olarak voleybol, tenis, futbol, basketbol, güreş, hentbol, yüzme, halter ve badminton gibi birçok spor dalında yaklaşık 500 lisanlı oyuncumuz bulunmakta. Kuyucak’ta, yetenekli çocuklarımızı keşfederek ilçemize ve ülkemize daha iyi hizmet veren nesiller kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde spora, gençlerimize her branşta olduğu gibi futbolda da Kuyucak Belediyesi olarak her konuda destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Kuyucakımızda tesisleşme ve birçok spor dalında gençlerimize verdiğimiz destekler sonucunda bugün Pamukörenspor futbol takımımız, başarıyı yakaladı. Centilmenlik içerisinde bir sezon geçirdiniz. Pamukören bu centilmenliğinden hiçbir zaman vazgeçmedi, şampiyonluktan da önemlisi centilmenliktir. İnşallah Play Of müsabakalarında da hedefine ulaşarak şampiyonluğunu perçinleyip İlçemizi Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil hakkını kazanır. Ben bu vesile ile Pamukörenspor antrenörlerimizi, futbolcularımızı ve kulübümüzü tebrik ediyor, spora destek veren tüm Pamukörenli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde bu güzelliklerin, birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyorum” dedi.



Pamukörenspor’un şampiyonluk kutlamasına, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, Pamukörenspor kulüp Başkanı Ali Ertürk, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Hasip Arıkan ve Kuyucak Gençlik Spor Müdürü Süleyman Bacaksız’ın katıldı.

