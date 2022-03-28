Aydın BİLSEM, proje ortaklarını ağırladı

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nin, Estonya, Belçika, Polonya ve Yunanistan ortaklığında yürütmekte olduğu ‘War In Films’ Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesinin 5. hareketliliği, Aydın’da gerçekleştirildi.

Eğitim etkinlikleri süresince, AYTO Kültür Evine, Aydın Arkeoloji Müzesine, Adnan Menderes Demokrasi Müzesine, Efes Antik Kentine, Şirince’ye ve Kuşadası’na ziyaretler düzenlenerek tarihi ve kültürel keşifler yapıldı. Proje ürünü olarak çekilecek olan, uluslararası ekiplerin yer aldığı ‘Violinist’ filminin iç mekan çekimleri yapıldı. Proje çerçevesinde dijital karikatürlerin ve afişlerin hazırlandığı atölye çalışmaları yürütüldü. Kültüreltarihi faaliyetler ve keşiflerle birlikte sportif faaliyetler de gerçekleştirildi.

Proje faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından akşam yemeği ve sertifika töreni düzenlendi. Proje ortağı ülkelerin dansları, müzikleri eşliğinde vedalaşan öğrenciler iletişimlerine devam etmek ve proje çalışmalarına katkı sağlamak için iletişim ağı kurdu.

Proje faaliyetleri, öğrencilerin aktif katılımı ve yüksek motivasyonuyla başarılı bir şekilde tamamlandı.

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