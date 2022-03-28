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Yargıtay, Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti onadı

DHA

Yargıtay, Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti onadı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde eski kız arkadaşı Merve Kotan (19) ve ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i (32) parkta pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy (30) hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından da onandı.
Olay, 15 Ağustos 2019'da saat 04.00 sıralarında, Efeler ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet Gürsoy, eski kız arkadaşı Merve Kotan'ı barda Ekim Türkmen ile eğlenirken gördü. Öfkelenen Gürsoy, içeri girip, Kotan ve Türkmen ile tartıştı. Daha sonra dışarı çıkan Muhammet Gürsoy, ikiliyi bar yakınındaki parkta beklemeye başladı. Bir süre sonra bardan çıkarak yürüyen Kotan ve Türkmen'i durduran Gürsoy, pompalı tüfekle ateş açtı. Merve Kotan ve Ekim Türkmen hayatını kaybetti, kaçan Muhammet Gürsoy ise suç aleti tüfekle yakalanıp, tutuklandı. Gürsoy hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 6 Haziran 2020'de karar çıktı, Gürsoy'a 2 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
SANIK AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ
Sanık Gürsoy'un avukatları kararı, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 29 Ocak 2021'de temyiz yolu açık olmak üzere kararı reddetti. Sanık avukatları bu kez Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne cezada indirim yapılması için başvurdu. Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararında bir isabetsizlik görülmediğini belirterek, kararı onadı. Yargıtay, sanık avukatının 'tasarlama' bulunmadığına, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz nedenlerinin reddine de karar verdi.
Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının sevindirici olduğunu belirten baba Salih Kotan, "Türk Ceza Kanunu'ndaki en üst ceza verildi. Tabii ki bu bizim acımızı dindirmiyor. İnşallah, birileri cinayete teşebbüs etmeden önce düşünür. Karardan memnunuz. En başından beri, 'Adalete güveniyoruz' dedik. Bu beklentimiz boşa çıkmadı" dedi.
'EMSAL KARAR OLDU'
Merve Kotan'ın avukatlarından Sibel Önder ise sanığın suçun işleniş biçimi, suç konusunun önemi, kasta dayanan kusurunun ağırlığı ile suç sebep ve nedenleri dikkate alınarak sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini hatırlarak "Bu karar, emsal teşkil etmektedir. Maalesef ki çok ciddi sayıda kadın cinayeti işlenmektedir. Merve Kotan cinayeti de bunlardan biridir. Bu davaların tek ortak özelliği; kadınların hayatlarına giren erkekler tarafından öldürülmeleri değildi. Daha da acı olanı, katillerin çıkarıldıkları mahkemelerce 'iyi hal' indiriminden yararlanarak cezalarının azaltılmasıydı. Merve Kotan cinayetini diğer dosyalardan ayıran tek ve en önemli olan husus; mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunda yazan maddelerin kelimenin tam anlamıyla kullanması ve sanığa iyi hal indirimi yapmaması oldu. Türkiye'de yaşanan kadın cinayetleri içinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan tek dosya olarak tarihe geçmiş bulunmaktır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-03-28 11:04:51

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