Aydın’da vakalar yüzde 25 azaldı

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın’da, bu hafta vaka sayılarında yüzde 25 oranında düşüş yaşanırken, vaka sayılarındaki düşüş eğilimi bu hafta da devam etti.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 96 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta düşüş yaşandı. Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 41 oranında düşüş göstererek yüz binde 218,07 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 25 düşüş oranı ile yüz binde 163,49 olarak gerçekleşti.



“Günlük vaka sayısı 264 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın’ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo çerçevesinde yapılan hesaplamalara göre 1218 Mart tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 264 vaka görülürken, bu rakam bir haftada bin 854'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 2 bin 472 olan haftalık vaka sayısı ise bu hafta düşüş yaşayarak bin 854 oldu.



Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "1218 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

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