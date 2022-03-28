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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Gastronomi Festivali Gülşen konseri ile son buldu

İHA

Efeler Gastronomi Festivali Gülşen konseri ile son buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerin gerçekleştirildiği Efeler Gastronomi Festivali sona erdi. Sergi, panel söyleşi, mutfak atölyesi çalışmaları ve yemek yarışmalarıyla geçen lezzet festivalinin finalinde Efeler halkı, Gülşen’in muhteşem konseriyle eğlenceye doydu.

'Marka Kent Efeler' için hayata geçirdiği projelerle dur durak bilmeden çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye özgü tatları yurt ve dünya çapında tanıtmak amacıyla düzenlediği Efeler Gastronomi Festivali son gün etkinliklerinin ardından noktalandı. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sabah erkenden gıda stantlarının açılmasıyla başlayan üçüncü gün etkinlikleri ilk iki gün gibi yoğun katılımla geçti.

Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk’in modere ettiği, enginar üreticisi genç girişimci Dilayda Bilge ve ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Taş’ın konuk olduğu 'Efeler’de Şimdi Enginar Zamanı' isimli söyleşide Efeler’in enginarı konuşuldu. Türkiye’de en çok enginar üretiminin yapıldığı yer olan Efeler’de sağlık deposu enginar bitkisini anlatan Mehmet Taş, sakız enginarı her ne kadar Urla’ya özel bir ürün olarak tanıtılsa da asıl vatanının Efeler olduğunu söyledi. Taş, “Biz ürünümüze maalesef sahip çıkmıyoruz, bizlere tanıtım için çok önemli bir görev düşüyor” diyerek festivalin enginar tanımına yaptığı katkıdan söz etti.

Enginar üreticisi Dilayda Bilge ise, “Hukuk ve Siyasal Bilimler okudum ama bu işi yapmaktan çok keyif alıyorum. Amacım Efeler’in enginarını Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak. Bir yıl önce burada konuşma yapacağımı düşünemezdim” diyerek kendisi gibi genç girişimcilere ve adaylarına ilham verdi.

Serdar Çelenk ise Efeler’de sunulan imkanlarla kadınların ve dezavantajlı grupların önünün açıldığına vurgu yaparak, “Türkiye’de insanların pek düşünmediği işler Efeler’de hayat buluyor. Kadınların çalıştığı tarımsal ürün fabrikası, kitap kafeler bu anlamda çok güzel örnekler. Bu işleri yapan ve çoğaltmaya hazır olan bir belediye başkanı ve personeli var. Ben işim gereği çok dolaşıyorum, bu işler gerçekten ülkenin geri kalanında böyle değil” diyerek Başkan Atay’ın çalışmalarının önemini vurguladı. Çelenk, “Hep birlikte düşünüp paylaşarak ortak akılla fikirler üreterek Efeler’deki mükemmel gastronomik değeri, kültürü hak ettiği yere çıkarabiliriz. Madem enginar en çok Türkiye’de, en lezzetlisi de Efeler’de yetişiyor o zaman biz bunu değerine kavuşturacağız. Herkes bir milim katkı sunarsa inanılmaz ivme kazanır bu iş” diye konuştu.

ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri de söyleşi devam ederken Mutfak Atölyesi çalışmalarında birbirinden lezzetli enginar yemekleri yaptı. Öğretim Görevlisi Mehmet Taş söyleşinin sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile birlikte yanan ocağın başına geçti. “Yemeklerde benim de katkım bulunsun” diyen Başkan Atay’ın, değirmen çekerek yemeklere tuz döktüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hazırlanan tabakların tadına da bakan Efeler Belediye Başkanı Atay’ın “Ben enginarı çocukluğumdan beri çok severim. Annemden özellikle yapmasını istediğim yemeklerdendi. Belediye Başkanı olunca da fabrikasını kurdum” sözleri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Slow Food Kurucu Türkiye Lideri Nedim Atilla’nın moderatörlüğünü üstlendiği, Citta Slow Türkiye Koordinatörü Bülent Köstem’in konuşmacı olarak bilgiler verdiği 'Slow Food Nedir?Citta Slow Nedir?' adlı söyleşide ise son yıllarda iyice yayılan 'sakin şehir' kavramı ve fast food tüketimine karşı başlatılan slow food hareketi anlatıldı.

'Antik Çağda Yeme İçme' isimli söyleşiyi ise Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk modere etti, Profesyonel Turist Rehberi Müjde Tönbekici konuk oldu. Çalışmalarında arkeolojiyi, gastronomi yönüyle anlatmaya çalıştığını söyleyen Tönbekici, Ege bölgesi mutfağının tarihsel gelişimini ve zenginliğini mitolojik hikayelerden ve tarih kayıtlarından örnekler vererek anlattı. Sorucevap şeklinde geçen söyleşi boyunca izleyiciler Tönbekici’den bilgiler edindi.

Son günü 27 Mart’a denk gelen Efeler Gastronomi Festivali’nde tiyatro da unutulmadı. Öncesinde kısa bir oyun sahnelenen 'Dünya Tiyatro Günü’nde Antik Çağ Dionysos Şenlikleri' isimli söyleşide Prof.Dr. Semih Çelenk Efeler halkıyla buluştu. Antik dönemdeki şenliklerden bahseden Prof. Dr. Çelenk, o dönemden bugüne taşınmış kültürel öğelerden de bahsetti. Çelenk’in anlatımı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Günün son Mutfak Atölyesi çalışmasında ise ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri hocaları Mehmet Taş ile birlikte tekrar önlük giyip kolları sıvadı. Efeler Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda üretilen konserve enginar ürünlerini kullanarak şahane yemekler yapan Taş ve öğrencileri hünerlerini sergilerken enginar yemeği yapmanın püf noktalarını izleyicilerle paylaştı.

Son günün yemek yarışmasında Aydın yöresinin tatlıları festival sofrasını süsledi. En iyi lezzeti sunmak için kıyasıya mücadeleye girilen, 'Yemekler Yarışıyor' isimli yarışmanın üçüncü bölümünde jüri 23 yarışmanın hazırladığı birbirinden lezzetli tatlılara puan verdi. Festival’in son gününde 3 boyunca devam eden 'Yemekler Yarışıyor' adlı mutfak müsabakalarının dereceye giren yarışmacıları ödüllerine de kavuştu. Enginar yemekleri ve Zeytinyağlılarda Fatma Kızıltepe 1’inci olurken Berna Toyran 2’nciliğe, Mehmet Aydın 3’üncülüğe layık görüldü. Aydın yöresi et yemeklerinde Emine Kurşun’un tabağı en iyi tabak seçilirken 2’nci sıraya yerleşen aynı zamanda Farkındalık Ödülü alan Esma Yetişkin, ödülünü Aydın Glütensiz Beslenme Derneği adına aldığını söyledi. Necla Dolay ise Aydın yöresi et yemeklerinde 3’üncü oldu. Tatlılarda ise 1’inci Figen Beşdemir oldu, Kevser Ulusoy 2’ncilik ve Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü. Tatlılarda 3’üncülüğü elde eden isim ise Dilan Akyol oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödül, başarı belgesi ve hediyelerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay takdim etti.

Efeler finalde Gülşen ile coşku
Festivalin kapanışında pop müziğin sevilen sesi Gülşen sahne aldı. Binlerce seyircinin Pınarbaşı Mesire Alanı’nı hınca hınç doldurduğu konserde Gülşen, geniş repertuarından en güzel şarkılarını Efeler halkı için seslendirdi. Gülşen’in muhteşem performansıyla coşan dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay sanatçıya çiçek takdim etmek için sahneye çıktı. Pınarbaşı Mesire Alanı’nın daha önce hiç bu kadar büyük bir kalabalığa şahitlik etmediğine dikkat çeken Başkan Atay, “Çok büyük bir sanatçı, çok büyük bir performans, çok büyük bir orkestra ve gençlik, siz Efelelerliler harikasınız” diyerek seslendi. Soğuk havaya rağmen Gülşen’in müzik ziyafetiyle Efeler’e en güzel geceyi yaşattığını söyleyen Başkan Atay, pop müziğin güçlü sesine “Çok teşekkür ederiz sağ olun. Efeler’e her zaman bekliyoruz, ikamet etmenizi de bekliyoruz” dedi.

Efeler halkının mutlu, aydın insanlar olduğunu söyleyen Gülşen, “Ne kadar harika bir gençlik var. Başkanım, ülkemizde bu manzaraları görmek son zamanlarda hiç de kolay olmuyor, bunda sizin çok büyük emeğiniz olduğunu düşünüyorum ve devamını diliyorum. İnsanlar yaşadıkları yerde mutlu, iyi, özgüvenli olduklarını hissettikleri zaman bu bütün hayatlarına yansıyor. Bu güzelliği sağlayan herkese çok çok teşekkür etmek gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Atay’ın Efeler’de ikamet davetini ise sevilen sanatçı, “Başkanım, efeler gibi gelir efeler gibi gideriz. Çok sağ olun, hoşça kalın, inşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz, biz sizi çok özleyeceğiz” diye cevapladı.

Finalde birbirlerinin ellerini havaya kaldıran Başkan Atay ve Gülşen’in bu pozu dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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