Nazilli Belediyesi’nden üreticilere 10 bin kestane fidanı

Nazilli Belediyesi, yerelde kalkınmayı desteklemek ve üretimde verimliliği artırmak amacıyla yüksek rakımlı mahallelerde 10 bin adet kestane fidanı dağıttı.



Geçtiğimiz günlerde kentin simgelerinden olan zeytin, kestane ve incir fidanlarını vatandaşlara dağıtan Nazilli Belediyesi, özellikle kestane ağaçlarında görülen hastalık nedeniyle mağdur olan çiftçilere destek olmak amacıyla 10 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdi.



Geçimini kestane üretimi ile sağlayan yüksek rakımlı mahallere giden belediye ekipleri, her mahalle için ayrılan fidanları muhtarlara teslim etti.



Aksu Mahallesi’ndeki fidan dağıtımına bizzat katılan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Muhtarlarımızla, daire müdürlerimizle birlikte başlattığımız güzel bir çalışma vardı, değerli arkadaşlarımızın sunduğu fikirleri kıymetli bir hale getirdik. ‘Kalkınma yerelden başlar’ demiştik. Bölgemizde özellikle kestane ağaçlarındaki kanser hastalığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz ciddi manada sıkıntı yaşıyorlardı. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu sıkıntılarında da yanlarında olmak amacıyla fidan dağıtımına başladık. Kesilen, sökülen, kuruyan ağaçların yerine diksinler diye kestane fidanlarımızı dağıttık. Hastalık nedeniyle verimli ağaçlarını kaybeden çiftçilerimize dayanak olmak amacıyla ciddi bir destek sağladık. An itibariyle 14 bin fidan dağıttık. Yine binlerce fidan dağıtmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yıl da hedeflediğimiz rakama ulaşacağız” diye konuştu.



Fidan dağıtımının artarak devam edeceğini belirten Başkan Özcan; “Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Üretimleriyle ekonomimize ciddi manada katkı sağlıyorlar. Milyonlarla lira Nazilli ekonomisine girdi sağlıyorlar. O girdi ile Nazillimizin ekonomisi dönüyor. Daha öncesinde Sümerbank vardı ancak şimdi kestane, inciri zeytin üretimi ile fabrika gibi çalışıyor. Biz de vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Dağıttığımız fidanların dikimini ivedilikle gerçekleştirecekler. Kısa sürede verim alıp kaybettiğimiz ağaçların yerine yenisini koyacağız” sözlerini kaydetti.



Fidanları teslim alan mahalle muhtarları ve azalar desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.