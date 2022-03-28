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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de ’23 Nisan Futbol Bahar Şenliği’ başladı

İHA

Nazilli’de ’23 Nisan Futbol Bahar Şenliği’ başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Nazilli Belediye Spor Kulübünün organizasyonunda, Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği “23 Nisan Futbol Bahar Şenliği” seremonisi yapıldı.

23 Nisan Bahar Şenliği Turnuvasında, Minikler kategorisinde 12, Yıldızlar kategorisinde 12 toplamda 24 ortaokulun takımlarının katıldığı 360 öğrenci sporcunun mücadele edeceği organizasyonda otuz müsabaka yapılacak. 15 farklı ortaokuldan katılan öğrenci sporcular 28 Mart 20 Nisan 2022 tarihleri arasında Esat Ergüler Spor Tesisleri’nde yeteneklerini sergileyecek. 20 Nisan’da yapılacak yarı final müsabakaları ile de turnuva sonlanacak.

Yıldırım Demirören tesislerinde, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın başlama vuruşu ile start verilen törende, ilk konuşmayı yapan Başkan Özcan Nazilli Belediyespor’un geleceği adına önemli bir adım attıklarını belirtti. Özcan konuşmasının devamında, “Nazilli Belediyespor’un geleceğini, Nazilli’nin geleceğini ve Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizi görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Umarım ve diliyorum ki bu müsabakalarda gösterdikleri performans ve başarıları ile hocalarının dikkatlerini çekip gelecekleri için güzel bir adım atmış olurlar. Bugün, 15 okulumuzdan 24 takımdan oluşan bir turnuva düzenlenmiştir. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İlçedeki çocukların kendilerini tanımaları ve sportif faaliyetlerde kendilerine hedef koymaları açısından yapılan turnuvanın önemli olduğunun altını çizen Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy; “Bereketli bir kıştan çıktık. Nevruzla beraber, 23 Nisan’a doğru yol almaktayız. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği büyük bayram. 23 Nisan’ı Nazilli’mizde coşkuyla kutlamak gibi bir hedefimiz var. Şenlik havası içerisinde, geçen iki senenin bittiğini artık her şeyin çok daha güzel olacağının haberi olarak Sümer Park’ta tüm okullarımızla birlikte coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Eğitim süreci içerisinde çocuklarımızın derslerle olan mücadelesi arasında sosyal ve kültürel faaliyetler olmasını çok arzu ediyoruz. Bu tür turnuvalar, çocuklarımızın kendisine hedef belirleme açısından çok önemli. Her çocuğumuzun hayatında sporun yeri olması gerektiğini düşünüyoruz. Ne kadar çok turnuvalar düzenlersek, çocuklarımızın kendilerini tanımaları ve yeteneklerini keşfetmesi için büyük katkı sunarız” diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan turnuva açılış törenine İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, Nazilli Belediyespor yönetimi ile eğitmenleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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