Aydın'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Aydın'da bir süredir etkili olan soğuk hava yerini sıcak ve güneşli havaya bırakarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak.



Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ege Bölgesi genelinde yükselmeye başlayan hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonuna kadar 5 ila 10 derece arasında artacak. Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Aydın'da bu hafta içerisinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı; 29 Mart Salı 10/23, 30 Mart Çarşamba 7/24, 31 Mart Perşembe 8/25, 1 Nisan Cuma 14/27, 2 Nisan Cumartesi 13/26 derece olarak ölçülecek" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.