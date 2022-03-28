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Aydın’ın Efeler ilçesinde aracını park ettikten sonra dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi eski Minibüs Garajı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski minibüs garajındaki boş arsaya aracını park ettikten sonra aracından inen A.A., bir anda dengesini kaybederek Tabakhane Deresi’ne düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dereye inerek genç kızı merdiven yardımıyla kurtardı. Genç kızı teslim alan sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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